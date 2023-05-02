Akşener: Bürokratlar Hakan Atilla’dan ders çıkarmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kıbrıs’a gitmesi engellenip pasaportuna el konan eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’yla ilgili ”Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır” dedi.

Berat Albayrak ve Hakan Atilla. (Fotoğraf: AA)

Atilla, 27 Mart 2017’de ABD’de gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla bu ülkede açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 32 ay hapis cezası alan Atilla, 19 Temmuz 2019’da tahliye edilmişti. Atilla, Türkiye’ye dönüşünün ardından dönemin Hazine bakanı Berat Albayrak tarafından törenle karşılanmıştı.

Eski Halkbank müdürü, dün Kıbrıs’a gitmek isterken pasaportuna el konduğunu ve karakola götürüldüğünü duyurmuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya konuşan Akşener, ”Yasa dışı talimatlara uyan her bürokrat bu olaydan ibret almalıdır” dedi. Akşener şunları söyledi: “Bir bürokratın nasıl kullanılıp harcandığının timsalidir. İşlerine yararken nasıl ödüllendirilip, işleri bitince nasıl kirli bir mendil gibi buruşturulup çöpe atıldığının öyküsüdür. Tüm bürokratlar bundan ders çıkarmalıdır.”