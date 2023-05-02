Soylu ‘kayışı kopardı’: Bu kez krem reklamına taktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerine bu kez bir krem reklamı üzerinden devam etti.

Süleyman Soylu. (Twitter)

AKP İstanbul 2’nci sıra milletvekili adayı Soylu, Gaziosmanpaşa’da şöyle konuştu:

*Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var gördünüz mü bilmiyorum. Bir krem… Diyor ki ‘O kadar doğal. Kız kıza yakın olmak kadar doğal’ diyor.

*Tövbe estağfurullah. Bakın Türkiye’yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burası. Ticaret bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklam biz kabul edemeyiz.

‘İnsanın hayvanla evlenmesi…’

Soylu daha önce de şunları söylemişti: “Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var. Yani bunlar.”