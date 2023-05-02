CHP’li Özel: İstanbul’da arayı açtık, yüzde 62’ye 38 görünce şaşırmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” sözünü hatırlatarak, burada arayı açtıklarını vurguladı.

Özgür Özel. (Habertürk)

Özel, Habertürk’ten Mehmet Akif Ersoy’a konuştu. Özel’in buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kutuplaşma yerine kardeşleştirmenin, barıştırmanın egemen olacağı bir Türkiye’yi vaat ediyoruz.

*Biz cumhur ittifakının yaptığı hatayı yapmayacağız. PKK başka bir şey, Kürt seçmen başka bir şey, HDP başka bir şey.

-HÜDA PAR ile AK Parti’den farklı olarak bizde HDP’nin bildirdiği isimler listelerimizde yok. Listelerimiz ortada. HDP ile yarışıyoruz biz. Aynı gün bir seçim daha yapılıyor. O seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi. Orada HDP yüzde 51 alacak olsaydı aday çıkarırdı.

*Yarın HDP karar versin, Kürt seçmen karar versin, Tayyip Erdoğan desin. Baş tacı ederler. Recep Tayyip Erdoğan’a helal olan hiçbir lokma bize haram değil. Sen herkesten oy alabilirsin, biz oy alarsak dönüp bize terörist diyeceksin. Bunların hepsini reddediyoruz.

*Bir iktidar seçim yoluyla geliyorsa, sonra da yapılacak seçimleri kaybettiğinde bunun siyasi darbe olduğunu söylüyorsa kendisi darbedir. Gelirken sandıkla geleceksin. Sandıkla kaybetme ihtimali olduğunda beka sorusunu, milli güvenlik sorunu olacak. Seni anan baban milli güvenliğin temsili olarak mı doğurdu kardeşim?

*14 Mayıs günü hakeme gidiyoruz. Hakem sayacak, bitti gitti. Son anketlerde İstanbul’da arayı açmış durumdayız. Yüzde 62’ye 38 görürseniz, İstanbul için şaşırmayınız.

*Birtakım hazırlıklar var. Birtakım derin ve kirli internet üzerinde sahte ses kayıtları üretilmesi. Dark web sitelerinden servisiyle ilgili devlet memuru ciddiyetinde olması gereken kişilerin dünyanın bir takım dark web insanlarıyla pazarlıklar yürüttüğü ihbarını aldık. Onun için hat çizdik. Birtakım montajlar, sahte ses kayıtları iddiaları.