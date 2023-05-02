Lütfü Savaş: Hatay’da 2 bin sahipsiz mezar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde 2 bin civarında sahipsiz mezar olduğunu dile getirdi.

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Depremzede gazetecilerle buluşmak için deprem bölgesine giden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Hatay’da belediye başkanı Lütfü Savaş’la buluştu.

TGC heyetinde bulunan Ekonomim yazarı Vahap Munyar, bugünkü köşe yazısında Savaş’ın dediklerini aktardı.

Savaş, Hatay’da kime ait olduğu bilinmeyen 2 bin sahipsiz mezar olduğunu belirtirken seçmen sayılarıyla ilgili de bilgi verdi.

Savaş, şunları söyledi:

*Bir ara sahipsiz mezar sayısı dört bini aşmıştı. Şu an iki bin dolayında sahipsiz mezar var.

*Hatay’dan başka kentlere giden vatandaşlarımız 475 bin civarında. Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak.

*Çeşitli kuruluşlar konteyner kentler oluşturuyor. Yine de yetersizlik söz konusu. Hesaplarımıza göre hala 30 bin dolayında konteynere ihtiyaç var.