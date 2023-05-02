Seçim yatırımının detayları: Madde madde ücretsiz doğalgaz

Seçimler yaklaşınca iktidarın seçim vaatleri arasına aldığı ‘ücretsiz doğalgaz’ uygulamasının detaylarını yetkililer anlattı.

Fotoğraf: İPA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça vaatlerine bir yenisini ekleyerek aylık 25 metreküp doğalgazın ücretsiz olacağını söylemişti.

Diken, doğalgaz sayaçlarının okunmasının 24 Nisan’da durdurulduğunu duyurmuştu. Seçimlere 12 gün kala bu uygulamanın detayları belli oldu.

Hükümet ve dağıtım şirketlerinden yetkililerle görüşen Habertürk yazarı Bülent Aydemir, ücretsiz doğalgaz uygulaması hakkındaki detayları aktardı.

31 Mayıs’a kadar sınırsız

Detaylar şöyle:

*Bedava gaz kullanımının başlangıç tarihi 24 Nisan olacak. Bu tarihten sonra kesilmiş olan bütün faturalar iptal edildi. 31 Mayıs’a kadar doğalgaz sınırsız kullanılabilir.

*Bu tarihe kadar doğalgaz abonesi bütün hanelere gönderilecek ilk faturalarda, tüketim miktarı görünse de ödeme kısmında, ‘sıfır(0)’ yazacak.

*Herhangi bir nedenle 24’ünden sonra kesilmiş ve ödenmiş faturaların bedelleri tüketiciye iade edilecek.

İlk faturaları devlet ödeyecek

*Hesap kesim tarihleri farklı olan abonelerin farklı miktarlarda doğalgaz kullanması söz konusu olacak. Yani ne kadar tüketirseniz tüketin hepsi bedelsiz. Bazı abonelerin tüketimi bir ayı aşsa da ilk faturalarını devlet ödeyecek. Bazı aboneler, sınırsız ücretsiz doğalgazdan daha fazla yararlanmış olacak.

Siteler de kapsamda

*Sınırsız doğalgaz meskenlerde geçerli olduğu için konut siteleri de bu kapsama giriyor. Sosyal donatı alanları, kapalı yüzme havuzu ve spor salonlarının bir aylık doğalgaz giderini de devlet karşılayacak. Doğalgazın hangi amaçla kullanıldığına bakılmıyor.

*Doğalgaz dağıtım şirketlerinin bir aylık hizmet bedelleri hesaplanarak yine bakanlık bütçesinden karşılanacak. Doğalgaz dağıtım şirketleri bu şekilde bir aylık hizmet bedellerini devletten alacak.

Özel yazılım geliştirildi

*Dağıtım şirketlerinin fiziki insan kapasitesi yetmeyeceğinden düzenleme için özel yazılım ve programlar geliştirildi. Buna rağmen bazı aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

*Faturalı doğalgaz abonelerinin yazılımları tamamlandı ancak ön ödemeli sayaçlar için ayrı bir yazılım üzerinde çalışılıyor. Bu konu daha çetrefilli.

Ön ödemeliler için ayrı sistem

*Ön ödemeli sayacı bulunan aboneler için farklı bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu durumdaki aboneneler doğalgaz kullanımını yaptıktan sonra sayaçları okunacak ve bir sonraki satın alımlarında tükettikleri miktar kartlarına ücretsiz kontör olarak yüklenecek.

KDV pürüzü

*Dağıtım şirketleriyle Gelir İdaresi Başkanlığı arasındaki görüşmelerde KDV konusunda yaşanan pürüz de giderildi. Ticari faaliyetlerde her şartta KDV alınacağından hareketle Maliye Bakanlığı KDV’nin tahakkukunda ısrar etti. Görüşmeler sonucunda orta yol bulundu ve KDV’siz işlem üzerinde mutabakat sağlandı.

*Doğalgaz dağıtım şirketleri, ilk olarak konutlar için doğalgaz fiyatında indirime gidilmesi üzerinde bir çalışma yürütmüştü ancak ücretsiz doğalgaz kararına hazırlıksız yakalandı. Vatandaşın mağdur edilmemesi adına yoğun çalışma içine girildi.

Bir yıl boyunca devam

*Bir aylık ücretsiz doğalgaz dağıtımından sonra 11 ay boyunca 25 metreküpe kadar olan kısım, devlet tarafından karşılanacak. Bu durumda, 25 metreküpe kadar olan kısım düşüldükten sonra abonelere tükettikleri doğalgazın faturası gönderilecek.

*25 metreküpü aşmayan aboneler bir yıl boyunca doğalgaz faturası ödemeyecekler.