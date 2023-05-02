AKP’li Çelik muhalefetin ‘açığını buldu’: Kalp işareti yapmayı öğrenemediler

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefeti “Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler. Bunların memlekete istikamet verdiği zamanda Türkiye’nin iki yakası da bir araya gelmedi” dedi.

Ömer Çelik. (AA)

Çelik, Adana’nın Karataş ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. Çelik, ‘bu sefer her zamankinden başka bir destan, daha büyük bir zafer elde edeceklerini’ savundu.

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ‘Avrupa’nın faşistlerinden, Türkiye’ye düşman olan birtakım terör örgütlerine kadar herkesin her gün açıklama yaptığını’ belirten Çelik, şöyle devam etti:

“Bu memleket için planı, programı, memleketi yönetecek iradesi, memlekete kazandıracak bir hizmeti olmayan bir araya gelmiş, yamalı bohça olmuş, o yama bohça tutmuş, ‘Tayyip Erdoğan’a karşıyız’ diyor. Hepiniz karşı olun, millet Tayyip Erdoğan’la, Karataş Tayyip Erdoğan’la. Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler. Bunların memlekete istikamet verdiği zamanda Türkiye’nin iki yakası da bir araya gelmedi.”