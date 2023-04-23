AKP’li Çelik ‘sır’rı çözdü: Muhalefetin birleşmesinin tek sebebi Erdoğan karşıtlığı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin demokrasi diye bir dertlerinin olmadığını, bir araya gelmelerinin tek nedenin Erdoğan karşıtlığı olduğunu söyledi.

Ömer Çelik. (AA)

Çelik, Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen seçim bürosu açılışı ve milletvekili adayı tanıtım toplantısında konuştu.

AA’nın haberine göre Çelik, muhalefetin istikrar vaat etmediğini savunarak, “Devlete, millete yapacakları hizmet yerine birbirlerine koltuk dağıttıkları için Türkiye’yi böyle ucube bir yapıyla karşı karşıya bırakmak istiyorlar. Oradan bir karar çıkmaz.” dedi.

Muhalefete eleştirisini sürdüren Çelik, “Bunların demokrasi, cumhuriyet, millet, devlet için bir projesi yok. Bunların tek bir araya gelme sebebi Tayyip Erdoğan karşıtlığı” diye konuştu.