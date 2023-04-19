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Yaramazlara biraz batar!

Ömer Çelik, Ümit Özdağ’dan torpil istemiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üniversite yıllarında hocası olduğu AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sınavdan geçirmesi için kendisinden torpil istediğini öne sürdü.

Ömer Çelik ve Ümit Özdağ. (AA)
Ömer Çelik ve Ümit Özdağ. (AA)

Özdağ, Twitter’dan paylaştığı videoda şunları söyledi: “AKP, Ömer Çelik’i Adana’da aday gösterdiyse, Adana’yı gözden çıkardığının açık kanıtıdır. Benim öğrencimdi (Ömer Çelik), benden (dersimden) sınıfta kalmıştı ve yüksek lisans programından atıldı. En son bana not istemeye gelmişti. Derslere girmeden, ‘Sınava gireyim, beni geçir’ diye ben de çık dışarıya dedim.”


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