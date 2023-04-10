Ümit Özdağ bel altı vurmaya çalıştı ama ıskaladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın ‘evli’ olduğunu iddia ettiği eski eşi Ece Güner’in İYİ Parti listelerinden aday gösterilmesini sağladığını öne sürünce yanıt gecikmedi. Güner, Toprak’la geçen yıl boşandığını bildirdi.

Ümit Özdağ, Erdoğan Toprak ve eski eşi Ece Güner’i hedef aldı. (AA)

Özdağ, CHP’li Toprak’ın eşini İYİ Parti’den aday gösterdiğini iddia ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef aldı: “Akşener sık sık ‘Politikacı politikacının dostudur’ der. Ben ise ‘Politikacı politikacının rakibidir. Eğer politikacılar arasında dostluk varsa halka karşı kurulmuş çete söz konusudur‘ derim.”

Ece Güner yazılı açıklamayla yalanladı

Özdağ’ın bu iddiasına hedef gösterdiği İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Ece Güner’den yanıt geldi.

Güner, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

*Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak’ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak’la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum…

*Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener’i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu ‘ucube sisteme‘ karşı çok mücadele ettik.

*Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda dört kitap yazdım: Kitaplarım millet ittifakının anayasa taslağının ilham kaynaklarından biri oldu. Sn. Akşener de çalışmalarımı takdir ettiler. Bir saygı-sevgi bağı oluştu.

*Bu seçimler öncesi de sayın Akşener bana teveccüh gösterip adaylık teklif etti. Hem bu ‘ucube sisteme’ karşı mücadelesine büyük saygı duyduğum için, hem de bir kadın hakları savunucusu olarak ülkemizde cesur bir kadın liderin varlığına büyük önem verdiğim için, gurur duyarak kabul ettim.

*Ayrıca İyi Parti’nin ilkeleriyle görüşlerim uyumlu: Çağdaş demokrasiye bağlıyım, Atatürk ilkelerine bağlıyım, vatanıma bağlıyım.

*İyi Parti ailesi beni bağrına bastı ve bu yüzden müteşekkirim. İyi Parti’nin ve millet ittifakının bu seçimleri kazanması için ve 100. Yılda Cumhuriyet değerlerimiz ve demokrasimiz için, tüm gücümle mücadele edeceğim. Saygılarımla.