Manipülasyona karşı bir uyarı da Demirtaş’tan

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sürecinde yayılacak manipülasyonlara karşı uyardı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Güvenilir olmayan hesaplardan yayılacak kirli bilgilere karşı uyaran Demirtaş’ın Twitter’ından şu mesajlar yayımlandı:

*Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor. Tanımadığınız ya da trol olduğu belli olan veya iktidar çevrelerinin hesaplarından yayılan hiçbir şeyi, LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN. Size güveniyorum.

*Karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulursa kime yönelik olduğuna bakmadan o videoları LÜTFEN İZLEMEYİN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN. Her türlü kışkırtıcı şeye karşı göstereceğiniz tepki sakin olmak ve herkesi sakin olmaya çağırmak olsun.

*Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir. LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN. Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın.

Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor.



Tanımadığınız ya da trol olduğu belli olan veya iktidar çevrelerinin hesaplarından yayılan hiçbir şeyi, LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN.



Size güveniyorum. pic.twitter.com/r9OjAmaA3v — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 2, 2023

Karalama amaçlı videolar dolaşıma sokulursa kime yönelik olduğuna bakmadan o videoları LÜTFEN İZLEMEYİN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN.



Her türlü kışkırtıcı şeye karşı göstereceğiniz tepki sakin olmak ve herkesi sakin olmaya çağırmak olsun.



Size güveniyorum. pic.twitter.com/7QUZ3vnyhc — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 2, 2023

Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir.



LÜTFEN GÖRMEYİN, DUYMAYIN, YAYMAYIN VE PAYLAŞANLARI ENGELLEYİN.



Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın.



Size güveniyorum. pic.twitter.com/MIJJ35U1Ms — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 2, 2023

Kılıçdaroğlu da uyarmıştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu son olarak İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyarmıştı.