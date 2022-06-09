CHP’li Adıgüzel: BTK, internet abonelerini mi fişliyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun telekomünikasyon şirketlerinden milyonlarca vatandaşın verilerini istediğini ve cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalının yaşandığını öne sürdü.

Adıgüzel, dün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda görüşülen ‘sansür’ yasası görüşmelerinde yaptığı konuşmada teklifin amacının dezenformasyonla değil, muhalefetle mücadele olduğunu belirterek, “Bu yasanın adını koyacaksak dezenformasyon yasası değil, ya ‘sansür yasası’ ya da ‘muhalif sesleri susturma yasası’ diyeceğiz” dedi. Diğer yandan Güzel, BTK’nın internet servis sağlayıcılarından abonelerinin erişim trafik kayıtlarını düzenli şekildeki istemesi kararına değinerek, “BTK vatandaşları mı fişliyor?” diye sordu.

Adıgüzel şunları söyledi:

*Peki nedir bu log kayıtları ve abone deseni? Kısaca firmalardan internet abonelerinin hangi internet sitelerine hangi saatte girdiği ve ne kadar süre kaldığının bilgisinin her saat başı BTK’ya göndermesi isteniyor.

*Firmalara gönderilen bu yazı BTK’nın resmi sitesinde yayınlanmıyor. Kamuoyunun gözü önünden açık hukuksuzluklarını kaçırmak istiyorlar. Sanıyorlar ki gerçekler gün yüzüne çıkmayacak ama beyhude.

*Tabii hangi siteye hangi saatte girdiği ve ne kadar kaldığının yanında abonelerin TC kimlik numarası, adres, vergi numarası, meslek kimliği sunduysa onun seri numarası hatta ve hatta annesinin kızlık soyadına kadar bütün bilgileri talep ediliyor.

*Bazı firmalar gerek kullanıcılarının mahremiyet haklarının ihlali gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı olduğundan BTK’nın ‘gizli’ ibareli işleminin iptali için idari yargı sürecini başlatıyor. Fakat üç büyük firmanın bu verileri paylaştığı sır değil.

Bakanlık, ‘mağduriyetlerin önüne geçmek için’ savunmasını yapmış

Söz konusu olayı TBMM’ye taşdığını belirten Adıgüzel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sorduğu sorulara gelen yanıtı da paylaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Kişilerin bilgisi ve rızası dışında, kendi kimlik bilgileri kullanılarak adlarına açılan ve başkası tarafından başta terör, dolandırıcılık ve benzeri suçlar için hat kullanımının önlenmesi amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan 24 Ekim 2018 tarihli ve 2018/DK-BSD/314 sayılı Kurul Kararı ile gerçek abonelerin hatları üzerlerine kaydettirebilmeleri, tarafı olmayan ve mevzuata aykırılık teşkil eden sözleşmelerin ise sonlandırılması sağlanarak tüketici mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.”