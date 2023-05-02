Dış ticaret açığı yüzde 44 arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı nisanda yüzde 44 artarak, 8,85 milyar dolar açık verdi.

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Nisanda ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar oldu.

Nisan ithalatsa yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolar oldu. Nisanda toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35,8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatıysa yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1,3 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı martta 8,6 milyar dolar, ocak-mart dönemindeyse 34,9 milyar dolar olmuştu. Bu, bugüne kadarki en yüksek çeyreklik açık olarak kayıtlara geçmişti.