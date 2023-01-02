Erdoğan ihracatla övündü, ithalat ve dış ticaret açığını ‘paylaşamadı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin geçen yılki toplam ihracatının yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında 2022 ithalat tutarını ve dış ticaret açığını belirtmedi.

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Türkiye’nin en büyük dış ticaret pazarı Avrupa Birliği (AB) ile olan dış ticaret fazlasının 10 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, 2022’de TL cinsi dış ticaretin toplam hacminin 350 milyar lirayı aştığını dile getirdi. Söz konusu tutar yıl sonu kuruna göre 18,7 milyar dolara karşılık geliyor.

Erdoğan, ihracatın rekor olduğunu söyleyerek övündü ama ithalat ve dış ticaret açığıyla ilgili verileri paylaşmadı.

Açıklanan son verilere göre, ithalat 2022 ocak-kasım döneminde yüzde 36,6 artarak 331 milyar 98 milyon dolar olmuştu.