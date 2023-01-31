Dış ticaret açığında tüm zamanların ‘rekor’u

Dış ticaret açığı yüzde 137 artışla 109,54 milyar dolara çıktı. Bu, tüm zamanların ‘rekor’u.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ihracat aralıkta yüzde 3 artışla 22,91 milyar dolar, 2022’de yüzde 12,9 artışla 254,17 milyar dolar olarak kayda geçti. İthalatsa aralıkta yüzde 12,2 artışla 32,61 milyar dolar, 2022’de yüzde 34 artışla 363,71 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece dış ticaret açığı 2022’de yüzde 137 artışla 109,54 milyar dolara çıktı. Bu, tüm zamanların ‘rekor’u.

Enerji ithalatı da aralıkta yüzde 14 artışla 8,18 milyar dolara, 2022’de yüzde 90,5 artışla 96,55 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’de geçen yıl aralıktan beri resmen uygulanan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyordu. Modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyordu.

Hem yeni ekonomi modeli hem de enerji fiyatlarının ‘öngörülemeyen’ artışı dış ticaret açığının rekor kırmasına neden oldu.