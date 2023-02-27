Dış ticaret açığı yine ‘rekor’ kırdı

Ocakta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların ‘rekor’u.

Dış ticaret açığı ihracat ile ithalat arasındaki farkı ifade ediyor. Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre bu ocakta ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,3 artışla 19,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,7 artışla 33,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama Ocak 2022’de yüzde 63’tü. Ocak 2023’te ise yüzde 57,6’ya geriledi.

Geçen yıl aynı dönemde dış ticaret açığı 10 milyar 290 milyon dolardı.