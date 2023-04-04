Dış ticaret açığında bir ‘rekor’ daha

Dış ticaret açığı martta 8,6 milyar dolar, ocak-mart dönemindeyse 34,9 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadarki en yüksek çeyreklik açık olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret açığı son dönemde her ay bir rekor kırıyor. Geçen ayki rakam da en yüksek aylık açıktı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, basın toplantısında mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre martta geçen yılın aynı ayına göre,

İhracat, yüzde 4,4 artarak 23 milyar 596 milyon dolar,

İthalat, yüzde 4,2 artarak 32 milyar 169 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,3 artarak 55 milyar 766 milyon dolar oldu.

Ocak-mart

Ocak-mart dönemindeyse geçen yılın aynı dönemine göre,

İhracat, yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar,

İthalat, yüzde 11,4 artarak 96 milyar 489 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, yüzde 7,8 artarak 158 milyar 77 milyon dolar oldu.