Akşener: PKK’lıysam tutuklayın şerefsizler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz” dedi.

Meral Akşener. (Twitter)

Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde konuştu. Mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

ANKA’nın haberine göre Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Biz sanki seçime değil savaşa gidiyoruz. Biri çıkıp diyor ki “14 Mayıs’ta bunlar kazanırsa darbedir.” Millet iradesine darbe demek kadar ayıp, ahlaksız bir söz olamaz. Muhterem 21 yıl bu millet seni seçti biz de milletimizin kararına uyduk. Millet bir karar verir bu atla deve değil. Ama yetkiye, güce, hırsızlığa, haksızlığa doymadınız onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz.

*Ben ne şanssız insanım, bu ülkenin en uzun sınır dışı harekatının altında imzası olan tek İçişleri bakanıyım. PKK’yla mücadelede o imzayı atan benim. Yahu Afyon’da PKK’lıyım Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Yahu arkadaşlar kafayı mı yediniz? Her yerde aynı adamlar farklı şey söylüyor. Eğer ben PKK’lıysam benim dokunulmazlığım yok, derhal beni tutuklayın şerefsizler, derhal tutuklayın ne işe yarıyorsunuz.