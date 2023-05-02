Bakan Nebati dövizde ralli beklemiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövizde ralli beklemediğini dile getirdi.

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Yabancı bankaların genel görüşü ‘heterodoks’ politikalar izleyen hükümetin yeniden seçilmesi durumunda TL’nin değer kaybedeceği yönünde. Ama ne kadar değer kaybedeceğine dair tahminler bankadan bankaya değişiyor.

Muhalefetin seçimi kazandığı senaryodaysa görüşler ikiye ayrılıyor. Görüşlerden birine göre seçim sonucu ne olursa olsun TL zayıflayacak. Diğer görüşteyse muhalefetin kazanması durumunda zayıflamanın sınırlı olacağı, hatta TL’nin güçleneceği belirtiliyor.

Tahminler

Morgan Stanley dolar/TL yıl sonunda 27’ye yükselebileceğini dile getiriyor. Standard Chartered’a göre dolar/TL 36, HSBC’ye göre 24 olabilir. JPMorgan analistleriyse seçimlerden sonra ‘normal’ politikalara dönüleceği bir senaryoda dolar/TL’nin 24-25’te zirve yapmasını bekliyor.

Öte yandan, seçime sayılı günler kala aracı kurumlar risklerini azaltmaları için müşterilerini seçim öncesi Türk Lirası pozisyonlarını kapatmaya çağırıyor.

Nebati umursamadı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber’e konuştu.

Dövizde ralli beklemediğini dile getiren Nebati, şunları söyledi:

*Türkiye’nin bir gerçekliği var. TL’nin TÜFE üzerindeki reel değeri yüzde 59-60’larda. Geçen yıl TL çok değersiz dediğimde reel kesimde, finans sektörününün anlayacağı şekilde dedim. TL belli bir seviyede. Bu seviye, önümüzdeki süreçte doların karşısında TL’nin onların beklentisi doğrultusunda bir erime göstermesini karşılayacak göstergele sahip değil.

*Bu hava neticesinde ikili fiyat oluşabilir. Vatandaşlarımız seçimden sonra atılacak adımlarla bunun giderildiğini görecek. İhracatçıların aldı sattı zararı güncellemelerle giderildi. Türkiye şartlarına uygun bir döviz fiyatı olacağını, 20 Aralık öncesinde yaşanan bir rallinin olmayacağı yönünde vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum.

Modeli güncellemek istiyor

*Seçimden sonra (Türkiye ekonomi modelinde) varsa aksaklıklarını hızlı bir şekilde adım atılması ve özellikle savaş, deprem ve savaşın getirdiği olağanüstü tedbirleri, artık geçici olan tedbirlerin kaldırılması ve (piyasaların) daha öngörülebilir bir yapıya dönüştürülmesi noktasında adım atılacak.

*Faizi indirerek enflasyonu düşürecek yola girdik. Faiz artırımı toplumun hiçbir aktörü tarafından talep edilmiyor yani ilk geldiğimizde faiz artırmadan bu işler olmaz diyenler şimdi faiz artıracak mısınız diye sormuyor.