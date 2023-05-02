İsviçreli şirket uyardı: TL pozisyonları kapatın

İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerini seçin öncesi Türk Lirası pozisyonlarını kapatmaya çağırdı.

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Türkiye’de seçimler yaklaştıkça yabancı yatırımcı ve bankaların ilgisi de artıyor. Bu kapsamda yabancı bankalar seçim sonrasına ilişkin analizler yayımlıyor.

Analizlerde, seçim sonrası AKP’yle mevcut ekonomi politikalarının sürmesi halinde daha karamsar bir tabloya işaret ediliyor. Ancak iktidar değişimi ve para politikasının rayına oturması halindeyse uzun vadede pozitif öngörüler var.

Kısa vadede birleşilen ortak öngörüyse TL’nin ilk aylarda değer kaybedeceği.

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi Swisquote, müşterilere gönderdiği notta, 14 Mayıs’taki seçimlere dair riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

Bloomberg HT’nin haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” dendi.

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lirayla bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.