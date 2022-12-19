Akşam Postası / 19 Aralık 2022

Eski Yargıtay başkanı: İmamoğlu dosyası öne alınabilir, tek adaylı seçim mümkün

Yargıtay’ın hakaret suçlarına bakan dairesinin onursal başkanı Hamdi Yaver Aktan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen ‘siyasi yasak’ kararının istinafta kesileştikten sonra Yargıtay’daki temyiz aşamasında öne alınabileceğini söyledi.

Polisten HDP’li vekillere abluka, eylemcilere gözaltı

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. Kadıköy’deki açıklamada polis gözaltı yaparken, HDP eş genel başkanları da ablukaya alındı.

Erdoğan: LGBTİ denen olay bizim kitabımızda yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “LGBTİ denen olay bizim kitabımızda yok” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in sözlerine yanıt: Başka partinin iç işine karışmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını verdi.

Sabah yazarı: Seçim için 14 Mayıs öne çıkıyor

Sabah yazarı Melih Altınok, AKP’liler arasında 14 Mayıs’ın olası seçim tarihi olarak öne çıktığını yazdı.

Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi: YSK başkanı çoktan çalışma yaptırmış

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusuyla ilgili çalışma yaptırdığını söyledi.

Erdoğan ‘NATO pazarlığı’nda istemişti: İsveç, Bülent Keneş’in iadesini reddetti

İsveç mahkemesinin ‘FETÖ’ soruşturmasının firari şüphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

‘Meclis üyeleri kayyımla çalışıyor’ diyen TKP’li Güler, HDP’lileri çileden çıkardı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticisi Aydemir Güler’in “HDP’li belediye meclis üyeleri kayyumlarla çalışıyor” sözlerine tepki yağdı.

Yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu, yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü.

Elon Musk’ın ‘istifa’ anketi sonuçlandı, Tesla hisseleri fırladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, istifa edip etmemesiyle ilgili anket açmıştı. Anket sonucuna göre çoğunluk Musk’ın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.