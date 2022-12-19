Akşam Postası / 19 Aralık 2022

Eski Yargıtay başkanı: İmamoğlu dosyası öne alınabilir, tek adaylı seçim mümkün
Yargıtay’ın hakaret suçlarına bakan dairesinin onursal başkanı Hamdi Yaver Aktan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen ‘siyasi yasak’ kararının istinafta kesileştikten sonra Yargıtay’daki temyiz aşamasında öne alınabileceğini söyledi.
İmamoğlu için gün sayan Soylu’ya CHP’den hodri meydan
İmamoğlu’nu ‘gözüne kestiren’ Soylu’ya CHP’den peş peşe tepki: Avucunu yalarsın
TÜSİAD başkanı: Siyasi yasağın demokratik toplumda yeri olmamalı
Polisten HDP’li vekillere abluka, eylemcilere gözaltı
HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. Kadıköy’deki açıklamada polis gözaltı yaparken, HDP eş genel başkanları da ablukaya alındı.
Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, polisin Sancar’ı ablukaya almasına tepki gösterdi
Erdoğan: LGBTİ denen olay bizim kitabımızda yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “LGBTİ denen olay bizim kitabımızda yok” dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in sözlerine yanıt: Başka partinin iç işine karışmamalı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını verdi.
Sabah yazarı: Seçim için 14 Mayıs öne çıkıyor
Sabah yazarı Melih Altınok, AKP’liler arasında 14 Mayıs’ın olası seçim tarihi olarak öne çıktığını yazdı.
Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi: YSK başkanı çoktan çalışma yaptırmış
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusuyla ilgili çalışma yaptırdığını söyledi.
Erdoğan ‘NATO pazarlığı’nda istemişti: İsveç, Bülent Keneş’in iadesini reddetti
İsveç mahkemesinin ‘FETÖ’ soruşturmasının firari şüphelisi Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.
‘Meclis üyeleri kayyımla çalışıyor’ diyen TKP’li Güler, HDP’lileri çileden çıkardı
Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticisi Aydemir Güler’in “HDP’li belediye meclis üyeleri kayyumlarla çalışıyor” sözlerine tepki yağdı.
Yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu, yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü.
Elon Musk’ın ‘istifa’ anketi sonuçlandı, Tesla hisseleri fırladı
Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, istifa edip etmemesiyle ilgili anket açmıştı. Anket sonucuna göre çoğunluk Musk’ın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.