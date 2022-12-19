Elon Musk’ın ‘istifa’ anketi sonuçlandı, Tesla hisseleri fırladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, istifa edip etmemesiyle ilgili anket açmıştı. Anket sonucuna göre çoğunluk Musk’ın istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Elon Musk. (Reuters)

Twitter’ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, “Twitter’ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” paylaşımında bulunmuştu.

Twiter’ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda ‘ciddi’ olduğunu belirtirken, “Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin” dedi.

Musk’ın anketiyse sonuçlandı. Buna göre, yüzde 57,5 ‘Musk gitsin’ derken, yüzde 42,5 ‘Musk kalsın’ dedi.

Bugünün erken saatlerinde yani anketin cevaplarının çoğunun evet olduğu vakitlerde Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 5 arttı.

Musk, Twitter’ı yeniden yapılandırmaya odaklandığından, yatırımcılar, onun sadece Twitter’la ilgilendiğini ve Tesla’yı boşlayarak yönetim zafiyetini oluşturduğunu düşünüyordu. Bundan dolayı da Tesla hisseleri değer kaybediyordu.

Tesla hisseleri, en yüksek olduğu dönem Kasım 2021’den beri yüzde 64 düşüşte. Sadece bu ay yüzde 23 değer kaybetti.