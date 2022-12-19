Vergi uzmanı: İçki ve tütün ürünlerinin ÖTV’si yüzde 25-30 oranında artacak

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi yönde karar almadıkça alkollü içki ve tütün ürünlerinin özel tüketim vergisinin (ÖTV) 3 Ocak 2023 sabahı ‘otomatik olarak’ yüzde 25-30 bandında artacağını hatırlattı.

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Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na göre içki ve sigarada maktu ve asgari maktu vergi tutarları, ocak ve temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği edilen üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son altı aydaki değişim oranında belirleniyor.

Bu artışın olmaması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karar alması ve bunun Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.

Dolayısıyla Erdoğan tarafından bu yönde bir karar alınmadığı takdirde 3 Ocak 2023 sabah 10.00’da TÜİK’in ÜFE rakamlarını açıklamasıyla birlikte alkollü içecek ve tütün ürünleri üzerindeki maktu ve ek maktu vergiler 2022-Temmuz-Aralık dönemi Yİ-ÜFE artışı oranında otomatik bir şekilde artacak.

Ozan Bingöl, vergiyedair.com’daki yazısında söz konusu zam sistemini hatırlatarak ocaktaki zam oranlarını hesapladı.

Bingöl, şunları yazdı: “Bu yazının kaleme alındığı tarihte elimizde Temmuz-Kasım 2022 ÜFE verileri bulunmaktadır. Bu durumda 2022 Aralık ÜFE oranı ile ilgili simülasyon yaparak 3 Ocak 2022’deki otomatik ÖTV artış oranına ilişkin tahminler yapabiliriz.”

Vergi uzmanının hesaplamaları şöyle:

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 1 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 23,81

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 2 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 25,04

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 3 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 26,27

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 4 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 27,49

2022 Aralık Yİ-ÜFE aylık değişimi yüzde 5 olduğunda alkol ve tütün ÖTV’si otomatik zam oranı = Yüzde 28,72

Yani 3 Ocak 2023 sabahında alkollü içki ve tütün ürünlerinin ÖTV’sinde yüzde 25-30 oranında bir artış görülecek.