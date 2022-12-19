Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu, yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü.
Evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ilgaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Ilgaz, yarın (20 Aralık) öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz’la birlikte kurdukları Çınar Yayınları’nı devam ettirmekteydi.
2004 yılında Rıfat Ilgaz’ın ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Sınıf’ kitaplarıyla ilgili anılarını ‘Sınıf’ın Efsanesi’ başlıklı kitabında toplamıştı.