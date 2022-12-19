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Yaramazlara biraz batar!

Yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rıfat Ilgaz’ın oğlu, yazar ve yayıncı Aydın Ilgaz öldü. 

Fotoğraf: AA

Evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Ilgaz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.


Ilgaz, yarın (20 Aralık) öğle vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Aydın Ilgaz, 2 Mart 1940 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıfat Ilgaz’la birlikte kurdukları Çınar Yayınları’nı devam ettirmekteydi.

2004 yılında Rıfat Ilgaz’ın ‘Hababam Sınıfı’ ve ‘Sınıf’ kitaplarıyla ilgili anılarını ‘Sınıf’ın Efsanesi’ başlıklı kitabında toplamıştı. 

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