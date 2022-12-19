Kılıçdaroğlu, polisin Sancar’ı ablukaya almasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Kadıköy’deki basın açıklamasında polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi: ”Bu ayıbı kınıyorum.”

Fotoğraf: Umut Taştan/Twitter

Dün hasta tutuklular için düzenlenen eylemde polis HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye küfretmiş daha sonra da tokat atmıştı. HDP’liler bugün olaya tepki için Kadıköy’de toplanmak istedi ama polisten bu eyleme de müdahale geldi. Müdahale sırasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, polis tarafından ablukaya alındı. Pervin Buldan’ınsa ilçe binasından çıkışına izin verilmedi.

Kılıçdaroğlu da duruma tepki gösterdi: ”Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum.”

Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a yönelik bu ayıbı kınıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 19, 2022