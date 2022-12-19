Valilikten AKP’nin ‘kara propagandası’ için ‘paylaşın’ talimatı

AYŞEGÜL KASAP

Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyüne yapılması planlanan organize sanayi bölgesiyle (OSB) ilgili son çıkan bilirkişi raporunda ‘OSB’nin çevreyi önemli düzeyde etkileyeceği, tarım ve hayvancılığın biteceği ve ülke genelinde gıda güvenliğinin de olumsuz etkileneceği’ belirtildi.

Ama AKP teşkilatının hazırladığı ‘yalanlar ve gerçekler’ adı altındaki afişlere göreyse bu tehlikeler yok. Çambükü köylülerinin avukatı Selim Saray söz konusu afişler için ‘kara propaganda’ dedi: “Yalanlar dedikleriniz gerçeklerdir, gerçekler dedikleriniz yalanlardır.”

Bilirkişinin uyardığı başlıkların da görmezden gelindiği afişler için valilik “Sosyal medyalarda paylaşın süreç hızlansın” talimatı verdi. Söz konusu talimat il müdürlüklerine de gitti.

Ağaçları ve ekinleri dozerle biçilen köylü. (Fotoğraf: Çambükü halkı)

OSB’nin yapımı geçen yıl kararlaştırılmıştı. Tarım arazileri alanında olduğu için halk bunu istememişti. Köyün mezarlığının da OSB için tahsis edilmesi yöre halkının sabrını taşırmış, köy halkı muhtarın gerekli evrakları imzalamamasını istemişti. Muhtar İlyas Celep “O mezarlıkta iki şehit var” diyerek tahsis işlemi için gerekli evrakları imzalamamıştı.

Daha sonra valiliğin “Biz devletiz istediğimizi alırız” sözlerine ve kaymakamlığın baskılarına direnen muhtar görevden alınmış yerine ‘kayyım’ atanmıştı.

Yargı süreci devam ederken, jandarma ve polis köylülerin arazisine girmiş, ürünlerini korumak isteyenleri de gözaltına almıştı. Ayrıca dozerlerle ekilen ürünler de biçilmişti.

Köyün geçim kaynağı zaten tarım ve hayvancılık. OSB’nin kurulmasıyla beraber tarım ve hayvancılık bitecek. Köylüler bu nedenle direniyor. Yargı süreci de devam ediyor.

‘Çevreye etkileri olumsuz olacak’

Mahkeme keşif heyeti son raporunda bölgeye yapılacak OSB’nin oluşturcağı tehlikelere karşı uyardı.

Raporda söz konusu bölgenin Yeşilırmak boyunca uzanan bir vadi olduğu hatırlatıldı. Tatlı su kaynaklarının, tarım-mera alanlarının, ormanların, çiftlik hayvanlarının ve yaban hayatının önemine dikkat çekilerek şöyle dendi: “Yaşanmış gerçekler ve edinilen deneyimler göstermiştir ki, ne kadar önlem alınırsa alınsın sanayi bölgelerinin çevresindeki hava, toprak ve su kaynaklarında belirli düzeyde kirlenme olmaktadır. Sonuçta, hayatın olağan akışı içinde tahsis amacı değişikliğinin çevreye olan etkisinin olumsuz yönde olması beklenen bir durumdur.”

Gıda güvenliği ve enflasyon vurgusu

OSB yapılmasında ısrarcı olan yetkililer ‘istihdamın artacağını’ savunuyor. Raporda ‘işsizliğin önemli olduğu bir ortamda istihdam artışı sağlanmasının çok olumlu olduğu’ belirtiliyor ama kar-zarar kıyası yapıldığında uzun vadedeki olumsuzluklara da dikkat çekiliyor: “TÜİK verileri incelendiğinde bu davayla ilişkili olan iki gelişme dikkat çekicidir. Birincisi özellikle süt ve süt ürünleri üretiminin son aylarda sürekli azalması, ikincisi de gıda enflasyonunun genel enflasyonun çok üzerinde olmasıdır. Bir başka vurgulanması gereken konu da, organize sanayi bölgesinden kaynaklanabilecek kirlilik unsurlarının belirli bir mesafeye kadar olan çevrede üretilecek et, süt, her türlü sebze, meyve ve diğer tarımsal ürünlerde kirlenmeye neden olma durumudur. Böyle bir durum buralarda üretilecek ürünlerin de gıda güvenliğini olumsuz etkileyecektir.”

Bölgede yetiştirilen gıdalar Türkiye’nin diğer illerine de gidiyor. Bunların en başında çiçek bamya geliyor. Buğday, arpa, ayçiçeği, yonca da gönderilen gıdalar arasında.

Afişte bilirkişinin uyarıları yok

İldeki AKP teşkilatı bilirkişinin uyarılarını görmezden gelerek bir afiş hazırladı. Söz konusu afiş şöyle:

Daha sonra valilik bu afişin sosyal medya hesaplarından yayılmasını için tüm devlet kurumlarına talimat verdi.

AKP’nın hazırlattığı afiş / Fotoğraf: Çambükü halkı

Bunun üzerine avukat Saray isyan etti: “OSB meselesinde kara propagandadan vazgeçmeyen ve hızlandıran resmi kurumlarımızın çoğu ve onlar gibi düşünen sizlere yazıklar olsun. Yalanlar dedikleriniz gerçeklerdir, gerçekler dediklerini yalanlardır. Hem yalan olarak hem de gerçek olarak belirttiklerinizi irdeleyelim ve cevaplayalım.”

Çambükü köylülerinin ve avukatının yanıtı şöyle oldu: