Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “LGBTİ denen olay bizim kitabımızda yok” dedi.

Fotoğraf: AKP

Erdoğan, İstanbul Kadın Emeği Zirvesi’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kadınlarımızın başta olmak üzere reel sektörümüzde bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet desteğiyle firmalara tahsis edilen kredilrein 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni adım attık. Fatura iptallerinden kaynaklanan sorunların çözümüyle sistemin etkinliğini artırıyoruz.

* Kadının yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Gençlik kollarımızın yer almadığı bir siyasi hareket yok olmaya mahkumdur. Artık son günlerine yaklaştığımız 2022’deki siyasi faaliyetlerimizin yarısı kadın ve gençlik kollarının faaliyetleridir.

* Meclisteki kadın milletvekili sayısını yüzde 17,1’e çıkardık.

Tarikatta çocuk istismarı

* En başından beri tüm kurumlarımız gerekli takibi yapmıştır. Ülkemizde maalesef küçük yaşta evlilikler eskiden beri yaşanıyor. Kız evladımızın reşit olmadan evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar ne insani, ne ahlakidir. Milletimizin inancına saldıranların terör örgütlerinin istismar ettiği çocuklarla ilgili tek kelime ettiğini duymadık.

* Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına saldıranlar, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya? Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz.

* Çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken mesele, evlatlarımızı tehdit eden sapkın akımlardır. LGBTİ denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP’nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var.