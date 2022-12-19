Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’: Bunun hard diski nerede ya?

Polislerin HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat atılan görüntüleri silmeye çalıştığına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

HDP’nin Kadıköy’de hasta tutukluların serbest bırakılması için düzenlemek istediği yürüyüş engellenmiş ve HDP’li Encü buna tepki gösterince bir polis amiri Encü’ye tokat atmıştı. Polis ayrıca bu anları görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya’yı gözaltına almış ve sonra serbest bırakmıştı.

Bugün Kadıköy’de duruma tepki göstermek için bir araya gelen HDP’liler yine polis engeliyle karşılaşmış, partinin eş genel başkanı Mithat Sancar ve beraberindekiler ablukaya alınmıştı.

Polislerin, Kaya’nın çektiği görüntüleri silmeye çalıştığı ortaya çıktı. Artı TV’de paylaşılan görüntüde polislerin seslerin duyuluyor.

Görüntüleri silmeye çalışan bir polisin, yanındakine, “Kamerayı sil. Bunun hard diski nerede ya? Görüntüyü oradan almamız lazım” dediği duyuluyor.

Polislerin Encü’ye tokat görüntüsünü silme telaşı: Bunun hard diski nerede ya? https://t.co/SOmFK3PfQ9 pic.twitter.com/GFO3vmk7DJ — Diken (@DikenComTr) December 19, 2022

Zeki Kaya, gözaltına alınışına ilişkin dün şunları söylemişti: “Beni ter kelepçeleyerek gözaltına aldılar. Görüntüleri çektiğim için aldılar. HDP’li Ferhat Encü’ye tokat attıkları sırada sadece ben vardım. Beni görünce direk üzerime doğru koştular. Beni hemen ters kelepçe yaparak gözaltına aldılar. Kameramı incelemek için de başka bir araca götürdüler.”