Polisin HDP’li Encü’ye tokat atmasına ilişkin inceleme: Valilik ‘tahrik’ dedi

İstanbul Kadıköy’deki eyleme izin vermeyen polis HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. Valilik olaya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Hasta ve infazı yakılan tutuklular için İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, Kadıköy’de yapılan kitlesel yürüyüşle sonlandırılacaktı.

Kadıköy’de toplanan HDP’lilere polis saldırdı. Saldırıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisle tartıştı. Tartışmanın ardından küfür edilmesine tepki gösteren Encü’ye polis tokat attı. Söz konusu olayı görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya da gözaltına alındı.

Bu duruma tepkiler yükseldi. Twitter’da HDP’liler başta olmak üzere birçok kişi videoyu paylaşarak polisin saldırısına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi. Açıklamada ‘F.E.’ olarak anılan Encü’nün polise hakaret ettiği ileri sürüldü. Valilik açıklaması şöyle:

“Kadıköy Kaymakamlığınca kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.

Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur.

Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, ‘…Partinin itleri, şerefsizler…’ şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır.”