HDP’den ‘Encü’ye polis tokadı’ tepkisi: Hesap vereceksiniz!

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasına HDP’den tepki geldi: “Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak.”

Hasta ve infazı yakılan tutuklular için İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, Kadıköy’de yapılan kitlesel yürüyüşle sonlandırılacaktı.

Kadıköy’de toplanan HDP’lilere polis saldırdı. Saldırıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisle tartıştı. Tartışmanın ardından küfür edilmesine tepki gösteren Encü’ye polis tokat attı. Söz konusu olayı görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya da gözaltına alındı.

Bu duruma tepkiler yükseldi. Twitter’da HDP’liler başta olmak üzere birçok kişi videoyu paylaşarak polisin saldırısına tepki gösterdi.

Konuya ilişkin HDP’nin Twitter hesabından gelen paylaşımda da şunlar kaydedildi: “Arkasına iktidarın Suç İşleri Bakanı’nın gücünü aldığını sanan bu çete üyesi de arkasındaki güçler de suçlarının cezasını çekecekler. Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz!”