HDP’li Encü’ye polisten küfür ve tokat: Görüntüyü çeken kameraman gözaltında

Hasta ve infazı yakılan tutuklular için Kadıköy’de düzenlenen Adalet Nöbeti’nde polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye küfrederek tokat attı. Eylemde çok sayıda kişi de dövülerek gözaltına alındı.

İstanbul’da hasta ve infazı yakılan tutukluların serbest bırakılması için aileler tarafından bir yıldır sürdürülen Adalet Nöbeti eylemi, Kadıköy’deki kitlesel yürüyüşle sonlandırılmak istendi. Artı Gerçek’in haberine göre yürüyüşü engelledi. Bir polis, duruma tepki gösteren Encü’ye önce küfür attı hemen ardından da tokat attı.

Eylemde çok sayıda kişinin de gövülerek gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul’da gerçekleşen adalet nöbetinde polis İstanbul il Eşbaşkanı @FerhatEncu ye Tokat atıyor pic.twitter.com/vPbMlnBccS — Rojhat Bilmez (@rojhatbilmez) December 18, 2022

Bu arada görüntüyü çeken Artı TV kameramanı Zeki Kaya’nın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı kaydedildi.