Polisin HDP’li Encü’ye tokat atmasına tepkiler yükseldi

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasına ve söz konusu anları çeken gazetecinin gözaltına alınmasına tepkiler yükseldi.
Hasta ve infazı yakılan tutuklular için İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, Kadıköy’de yapılan kitlesel yürüyüşle sonlandırılacaktı.
Kadıköy’de toplanan HDP’lilere polis saldırdı. Saldırıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisle tartıştı. Tartışmanın ardından küfür edilmesine tepki gösteren Encü’ye polis tokat attı. Söz konusu olayı görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya da gözaltına alındı.
Bu duruma tepkiler yükseldi. Twitter’da HDP’liler başta olmak üzere birçok kişi videoyu paylaşarak polisin saldırısına tepki gösterdi.
O paylaşımların bazıları şöyle;