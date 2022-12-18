Polisin HDP’li Encü’ye tokat atmasına tepkiler yükseldi

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasına ve söz konusu anları çeken gazetecinin gözaltına alınmasına tepkiler yükseldi.

Polis HDP’li Encü’ye tokat attı. (Artı TV)

Hasta ve infazı yakılan tutuklular için İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, Kadıköy’de yapılan kitlesel yürüyüşle sonlandırılacaktı.

Kadıköy’de toplanan HDP’lilere polis saldırdı. Saldırıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisle tartıştı. Tartışmanın ardından küfür edilmesine tepki gösteren Encü’ye polis tokat attı. Söz konusu olayı görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya da gözaltına alındı.

Bu duruma tepkiler yükseldi. Twitter’da HDP’liler başta olmak üzere birçok kişi videoyu paylaşarak polisin saldırısına tepki gösterdi.

O paylaşımların bazıları şöyle;

Memur kılığındaki çete üyesi efendisinin talimatıyla Türkiye’deki 3.partinin İstanbul İl Eş Başkanı’na küfür edilip tokat atıyor…

İktidarın gerçek yüzü budur. Roboski katliamının yıl dönümünde bu tokatın Ferhat Encü’ye atılması, katliam zihniyetinin devamının ispatı. https://t.co/KNV405fy5v — Tayip Temel (@TayipTemel) December 18, 2022

Bu tokat İl EşBaşkanımız @FerhatEncu şahsında tüm halklarımıza yapılan alçakça bir saldırı ve had bilmezliktir

Zulmünüz sonunuz olacaktır @HDPistanbul @FerhatEncu https://t.co/kNq6eSHRww — Doğan Erbaş (@dogan_erbas44) December 18, 2022

Eşitliğin, adaletin, özgürlüğün YUMRUĞUNU YİYECEK(ler!)



Roboski'de katledilen Encü'lere atĺan bir tokattır bu

Partimize, halkımıza atılan bir tokattır bu

Bu tokatın karşılığı Özgürlük, Eşitlik, Adaletin YUMRUĞU OLACAK! https://t.co/NHAOYPehyF — Kemal Bülbül (@Kemalbulbull) December 18, 2022

Kadıköy Söğütlüçeşme'de polisin saldırdığı hasta ve infazı yakılan tutsaklar için yapılan eylemde Artı TV Muhabiri Umut Taştan yere yatırılıp darp edilirken, Artı TV Kameramanı Mehmet Zeki Kaya işkenceyle gözaltına alındı. #ZindanlaraSesOl pic.twitter.com/N19GJHGhbn — Zeynep Kuray (@zeynokuray) December 18, 2022

Kadıköy’de her türlü faşizme rağmen tecrit ve zindanlarda yaşanan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükselttik,ve bu sesi yükseltmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/il799LifGK — Hasan Özgüneş (@Hasanozgunes1) December 18, 2022

İstanbul il Eşbaşkanımız Ferhat Encüye hakaret eden, tokat atan işkenceci polis bu gücü cesareti, Akp-Mhp faşizminin Kürt halkına yaklaşımından alıyor. Kürt halkına atılmış bu tokat iktidarınızın sonu olacak. https://t.co/gjxqjXzpFG — SERHAT EREN (@belcimserhat) December 18, 2022