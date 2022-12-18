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Yaramazlara biraz batar!

Polisin Encü’ye tokadına Demirtaş’tan tepki: Sandıkta size tokadı göstereceğiz

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasına tepki gösteren eski HDP eş genel başkanı Demirtaş, “Gırtlağına kadar pisliğe, suça bulaşmış bu iktidar haddini aşalı çok oldu” dedi.

Hasta ve infazı yakılan tutuklular için İstanbul’da başlatılan Adalet Nöbeti, Kadıköy’de yapılan kitlesel yürüyüşle sonlandırılacaktı.


Kadıköy’de toplanan HDP’lilere polis saldırdı. Saldırıda HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü, polisle tartıştı. Tartışmanın ardından küfür edilmesine tepki gösteren Encü’ye polis tokat attı. Söz konusu olayı görüntüleyen Artı TV muhabiri Mehdi Zeki Kaya da gözaltına alındı.

Bu duruma tepkiler yükseldi. Twitter’da HDP’liler başta olmak üzere birçok kişi videoyu paylaşarak polisin saldırısına tepki gösterdi.

Bir tepki de Demirtaş’tan geldi. Demirtaş’ın tepkisi şöyle: “Gırtlağına kadar pisliğe, suça bulaşmış bu iktidar haddini aşalı çok oldu. Siz daha tokat görmemişsiniz. Sandığı bekleyin, göstereceğiz!” 

Bu arada konuya ilişkin valilikten gelen açıklamada polisin tahrik edildiği savunularak, inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Polisin HDP’li Encü’ye tokat atmasına ilişkin inceleme: Valilik ‘tahrik’ dedi

HDP’den ‘Encü’ye polis tokadı’ tepkisi: Hesap vereceksiniz!

Polisin HDP’li Encü’ye tokat atmasına tepkiler yükseldi

HDP’li Encü’ye polisten küfür ve tokat: Görüntüyü çeken kameraman gözaltında

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