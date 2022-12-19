Çift maaşlı bakan yardımcısından ‘Kiralar çok arttı’ diyen yurttaşa: Dua edeyim mülk sahibi olun

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Kiraları arttırmasalar yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük” diyen yurttaşa “İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun” dedi.

Fotoğraf: ANKA

AKP’li bürokratların birden fazla maaşlarını ortaya çıkarmasıyla bilinen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Nisan’da AKP’li Gürcan’ın da aralarında bulunduğu AKP’li beş bakan yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini bildirmişti.

Eğer herhangi bir zam gelmemişse Yavuzyılmaz’ın 1 Nisan’daki hesabına göre üyelerin bakan yardımcılığından 39 bin 537 TL ve yönetim kurulu üyeliğinden 40 bin 618 TL olmak üzere çift maaşla aylık geliri 80 bin 155 TL.

ANKA’dan Enes Can Özmen’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan bugün Niğde’ye geldi.

Bakan Yardımcısı Gürcan, yanındaki bürokratlarla birlikte ziyaret ettiği esnafa “Nasılsınız iyi misiniz işleriniz nasıl” diye sordu. Daha sonra esnaf ve Bakan Yardımcısı Gürcan arasında şu diyalog kayda geçti:

Esnaf: Kiraları arttırmasalar, yüzde 100 de yapmasalar iyi olacağız, bugün kiramız arttı moralimiz düşük.

Gürcan: Öyle mi, Allah yerini doldurur ya

Esnaf: İnşallah. Kiramız yüzde yüz arttı. Yüksek kiralar

Diğer esnaf: Yeni Çarşı’da böyle yüzde 85 ‘den aşağı artış yok.

Gürcan: İnşallah mülk sahibi olun. Bak ben size öyle dua edeyim kiralar düşük olsun diye değil inşallah mülkünü alırsınız. O da olur Allah yardımcınız olsun.

Bakan yardımcısı ayda 14,6 asgari ücret alıyor

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Türkiye’de asgari ücret 5 bin 500 lira. Asgari ücretin yıl sonu zammıyla 7 bin 500-8 bin 500 arasına geleceği tahmin ediliyor. Ekonomik kriz derinleşirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor.

Yurttaşa “Allah yardım etsin diyen” bakan yardımcısı Gürcan 80 bin 155 TL’lik maaşıyla ayda 14,6 asgari ücret alıyor.