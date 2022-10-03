Çift maaşlı bakan yardımcısı: Türkiye’de ekonomik kriz yok

Türk Telekom yönetim kurulu üyesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ‘Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşanmadığını’ iddia etti.

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AKP’li bürokratların birden fazla maaşlarını ortaya çıkarmasıyla bilinen CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 Nisan’da AKP’li Gürcan’ın da aralarında bulunduğu AKP’li beş bakan yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom yönetim kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini bildirmişti.

Eğer herhangi bir zam gelmemişse Yavuzyılmaz’ın 1 Nisan’daki hesabına göre üyelerin bakan yardımcılığından 39 bin 537 TL ve yönetim kurulu üyeliğinden 40 bin 618 TL olmak üzere çift maaşla aylık geliri 80 bin 155 TL.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu bugün yüzde 186,27 olarak açıkladı. Verileri tartışmalı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göreyse eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’nca İstanbul’un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan ‘Ekonomi Buluşmaları’ toplantısının Maltepe ayağında konuşan Gürcan, ‘Türkiye’de bir ekonomik kriz yaşanmadığını’ iddia ederek şunları dedi: “Tamam, bir fiyat dalgalanması, fiyat hareketlenmesi oldu geçtiğimiz yıldan şimdiye kadar… Pandemi ve tedarik zincirindeki sıkıntıdan dolayı tüm dünyada bir fiyatlanma oldu. Emtialar, tüm dünyada dolar bazında da fiyatlandı, plastik, pamuk, demir gibi emtialar da çok ciddi fiyatlanma aldı. Enerji, Rusya-Ukrayna savaşından sonra fiyatlanma aldı. Türkiye’de de aynı şekilde bir fiyat hareketliliği var ama bir kriz ortamı yok. Şu ortamda bile bizim işsizlik oranımız her geçen gün düşüyor. O yüzden kriz dediğinizde, kapanan fabrikalar, kapanan iş yerleri ve kapanan firmalar akla gelir. Çok şükür, Türkiye sanayisinde kapanma yok. Herkes yatırımını artırarak ihracatını artırmaya çalışıyor. O yüzden ben bu bakış açısıyla değerlendirmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Türkiye’de bir fiyatlanma oldu ama kriz olmadı.”

‘Yaşama maliyeti’, asgari ücretin 4 bin lira üstünde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ağustos verilerine göre açlık sınırı yani dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bir ayda harcaması gereken meblağ 7 bin 245 lira 18 kuruş.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 9 bin 469 lira 35 kuruş.

Net asgari ücretse 5 bin 500 TL. Bu açlık ve yoksulluk sınırıyla bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin altında. BloombergHT’nin haziran haberine göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 57’si asgari ücretli.