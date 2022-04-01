Türk Telekom’da Yiğit Bulut koltuğu korudu: Beş bakan yardımcısı da yönetimde

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Türk Telekom’daki yönetim kurulu üyesi koltuğunu korudu. Kurulda bakan yardımcıları ağırlıkta.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini satın almak için sözleşme imzalamıştı.

Son olarak toptan internet tarife fiyatlarına yüzde 67 oranında yaptığı zammı iki ay ertelemesiyle gündeme gelen Türk Telekom’un, 31 Mart 2022’deki olağan genel kurulu tamamlandı. Oylama sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Bulut koltuğa kuruldu

Üyeler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut da yer aldı.

Bulut, üyeliğe ilk olarak başbakan danışmanı olduğu 2014’te atanmış, 2018’deki kararla görevine devam etmişti.

Bakan yardımcıları ağırlıkta

Kurulda ayrıca bakan yardımcıları da göze çarpıyor. Ulaştırma ve altyapı bakan yardımcıları Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun, Enver İskurt ile Hazine ve Maliye bakan yardımcıları Mahmut Gürcan ve Cengiz Yavilioğlu da listede.

Kurulda ayrıca Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut da var.

Ne kadar maaş alıyorlar?

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yönetim kurulu üyelerinin aylık yaklaşık 40 bin TL maaş aldığını belirtti. Ayrıca bu isimlerin yıl içinde birden fazla kez ikramiye aldığı da öne sürülüyor.

2022 yılında 33.849 TL x %20



Ort. aylık maaş tutarı: 40.618 TL



Kaynak: 2022 TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağı pic.twitter.com/2JPOHX7ViL — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 1, 2022

Yönetim listesi

Dünkü açıklamaya göre, Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri şöyle:

A grubu hissedar tarafından aday gösterilen üyeler

1. Mahmut GÜRCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2. Cengiz YAVİLOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi

3. Ümit ÖNAL, Yönetim Kurulu Üyesi

4. Salim Arda ERMUT, Yönetim Kurulu Üyesi

5. Metin İLHAN, Yönetim Kurulu Üyesi

B grubu hissedar tarafından aday gösterilen bağımsız üyeler

1. Yiğit BULUT, Yönetim Kurulu Üyesi

2. Selim DURSUN, Yönetim Kurulu Üyesi

3. Enver İSKURT, Yönetim Kurulu Üyesi

C grubu imtiyazlı hisseyi temsil eden üye

Dr. Ömer Fatih SAYAN, Yönetim Kurulu Başkanı