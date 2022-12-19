‘Meclis üyeleri kayyımla çalışıyor’ diyen TKP’li Güler, HDP’lileri çileden çıkardı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticisi Aydemir Güler’in “HDP’li belediye meclis üyeleri kayyumlarla çalışıyor” sözlerine tepki yağdı.

Fotoğraf: Sol Portal

Güler, Halk TV’de katıldığı programda ”Görevden alınan belediye başkanlarının HDP’li olması neredeyse bir kural. Buna HDP’den nasıl bir tepki var. Bu belediye meclislerinde çoğunluk HDP’den. AKP seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıyor. Ondan sonra o partinin görevli meclis üyeleri, kayyumla beraber çalışmaya devam ediyorlar” demişti.

Bu sözleri ilk olarak aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ”Kayyum atanan hiçbir yerde meclis yok” diyerek düzeltti. Yasalara göre atanan kayyım, belediye meclisi üyelerine çağrıda bulunmadıkça belediye meclisi toplanamıyor. HDP’li belediye meclis üyelerine şu ana kadar yapılmış bir çağrı bulunmuyor. Yani milyonlarca insan, oy verdikleri partinin adayları tarafından değil, devlet tarafından atanan tek bir kişiyle yönetiliyor.

Böylesine bir durumda Güler’in ifadelerine HDP’lilerden ve sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Akıl fukara olunca zikir ukala olurmuş! https://t.co/r8trpNNuTK — Ziya Pir (@ziyapir) December 19, 2022

Bugün Aydemir Güler komünist partinin en tepesindeki kişi. Ve böyle sözler söylemesi akıl işi değil. Resmen “Anti HDP” politikası, gerçeklikten kopma politikasına dönüşmüş. https://t.co/M2feiXKrYT — Onur Öncü (@oencueonur) December 19, 2022

Yüz kızartıcı bir parti bu TKP. https://t.co/VoDRfONikq — Özdeş Özbay (@Kardegilinsan) December 19, 2022

Sokakta tepki göstermekten söz edene bakın; meseleye dair hiçbir fikri yok. Bir eliniz yağda bir eliniz balda siyaset yaparsanız böyle saçmalarsınız işte. https://t.co/nJI8UKLnAs — Barış. (@erickurdman) December 19, 2022