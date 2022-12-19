Boğaziçi Üniversitesi’nde hızla yükselen AKP’linin ‘çok istediği’ düzenleme çıktı

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Genel Sekreteri Hasan Fehmi Topal, Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde öğrenciydi. Yasal süre içinde bitiremediği için bölümle ilişiği kesilen Topal, aftan yararlanarak bölüme yeniden başlamak için başvuruda bulundu. Yönetmeliğe göre hazırlık okuması gereken Topal’ın hazırlıktan muaf tutulması için yönetmelik değiştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Fotoğraf: AA

Şubat 2022’de, Boğaziçi Üniversitesi genel sekreterliğine Hasan Fehmi Topal getirilmişti. Atandığı vakit Topal, 13 dönemdir Boğaziçi’nin tarih bölümünde lisans öğrencisi olarak kayıtlıydı. Topal’ın ortalaması sıfırken yasa gereği dönem sonunda bölümle ilişiği kesilecekti.

5 Temmuz tarihli Resmi Gazete’deyse kamuoyunda ‘öğrenci affı’ olarak bilinen, 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun’a geçici 83’üncü madde eklenmişti. Buna göre, 5 Temmuz’dan önce ilişiği kesilen öğrenciler, 7 Kasım’a kadar başvurmaları halinde ilişiği kesilen bölüme yeniden başlayabilecekti.

Boğaziçi Üniversitesi’nin sitesinde 10 Ekim’de yayımlanan duyuruya göre de, bölümüne yeniden başlamak için başvuranların, başvuru tarihlerine göre birinci ya da ikinci dönem bölüme başlayabilecekleri yazılı. Topal’ın bölüme yeniden başlayabilmesi içinse 23 Mart 2016’da yayımlanan ‘Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre hazırlık okuması gerekliydi.

Hazırlık okumasın diye yönetmelik değiştirildi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısındaysa Boğaziçi Üniversitesi hazırlık eğitimiyle ilgili yönetmeliğin değiştirildiği duyuruldu. Değişiklikte, bazı öğrencilerin hazırlık eğitiminden muaf tutulmasıyla ilgili bölüme birkaç madde eklendi. Bu maddelerden biri Hasan Fehmi Topal’ı işaret ediyor.

Yönetmeliğe eklenen ve Topal’ı işaret eden madde şu: “Mezuniyetin üzerinden iki yıl geçmemek şartıyla lisans, yüksek lisans veya doktora eğitiminin son iki yılını anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış olanlar hazırlık eğitiminden muaftır.”

Topal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimini Britanya’da bulunan University of Birmingham’da tamamladı. Topal, 2018-2021 arasında eğitimini burada sürdürdü.

Yabancı Diller Yüksekokulu müdürünün şüpheli istifası

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) Müdürü ve ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin ekibinden Aysu Balkan eylülde istifa etmiş, yerineyse Sevtap Demirci enstitü dışından müdür olarak atanmıştı. Demirci, görevden alınan Atatürk Enstitüsü Müdürü Cengiz Kırlı’nın yerine de atanmıştı yani Demirci şu an iki koltuk işgal ediyor.

Diken’in edindiği bilgiye göre, Topal, Balkan’In istifasından bir süre önce hazırlık muafiyeti istemiş. Balkan, bunu yapacağını söylemiş ancak ardından bunun yasal olmadığını görmüş. Sonrasında da yönetmeliğin değişmesi için YADYOK kurulu toplanmış. Balkan ilgili kurulda apar topar Topal lehine yönetmelikte değişiklik yapmaya çalışmış. Balkan çeşitli nedenlerle hem kurulda hem rektörlükle sert tartışmalara girmiş ve ardından istifa etmişti.

Önümüzdeki dönem başlayabilecek

Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk dönem henüz bitmedi yani yönetmelik ikinci dönem başlamadan önce çıkarıldı.

Topal, ikinci dönem bölüme yeniden kayıt olduğunda hazırlık okumadan bölüme başlayabilecek.

Topal’ın hızlı yükselişi

Hasan Fehmi Topal, 2 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’ne, enstitünün bu yönde herhangi bir talebi olmamasına rağmen doktor öğretim üyesi olarak atanmıştı. Topal, iki hafta sonraysa üniversitenin genel sekreterliğine atandı. Topal aynı zamanda, AKP’ye yakınlığıyla bilinen bir mezunlar grubu olan BURA’nın başkanlığını da yaptı. Topal’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la da fotoğrafları var.