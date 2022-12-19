TÜSİAD başkanı: Siyasi yasağın demokratik toplumda yeri olmamalı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak cezasına tepki gösterdi: ”Demokratik bir toplumda yeri olmamalı.”

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Turan, TÜSİAD’ın ‘yüzüncü yıl’ için farklı konularda bir tartışma platformu başlatacağını söyleyerek, tüm Türkiye için artık ‘söyleşme zamanı’ olduğunu kaydetti.

Nasıl Bir Ekonomi’ye konuşan Turan, hukuk ve adaletin Türkiye’de her zaman önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek şunları söyledi: ”Siyasi geçmişimizde pek çok kez tanıklık ettiğimiz ve yanlış olduğu da görülen siyasi yasak konusu maalesef yeniden gündeme geldi. Halkın oyuyla göreve gelen seçilmiş siyasetçilerin, ifadeleri nedeniyle görevini yapma ve seçilme hakkından alıkonulmasının çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalı.”

Turan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

*Enflasyondaki artış önlenemediği sürece çalışanların alım gücünün enflasyon karşısında erimesi de engellenemiyor. Enflasyonla mücadele birinci öncelik olmalı.

*Uzun zamandır çalışma hayatının gündeminde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun çözüme kavuşturulması önemli. Yakında Meclis’e getirileceği de açıklandı. Çalışma yaşamı paydaşlarıyla istişare içinde yürütülen EYT çalışmalarının hem çalışanların haklarını koruyacak hem de işletmelerin karşılaşabileceği zorlukları hafifletecek şekilde çözüme kavuşturulmasını umuyoruz.

*Yoğun regülasyonlar finansal kesimin kredi vermesini zorlaştırıyor. Reel sektörün finansmana erişimi ekonominin sağlıklı büyümesi açısından çok önemli. OECD, IMF, S&P, Moody’s gibi birçok kurumun Türkiye büyüme tahminlerinin tamamı 2023 için en fazla yüzde 3 büyüme veriyor. Bu tabii hem tarihsel ortalamalar olarak hem de ulaşmak istediğimiz refah seviyesi açısından epey düşük bir oran.