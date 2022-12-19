Polisten HDP’li vekillere abluka, eylemcilere gözaltı

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenlere polis müdahale etti. Kadıköy’deki açıklamada polis gözaltı yaparken, HDP eş genel başkanları da ablukaya alındı.

Daha sonra yapılan açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ”Korkunun ecele faydası yok ey iktidar sahipleri. Bu haksızlığın zulmün hesabı sandıkta ve adalet önünde mutlaka sorulacaktır” dedi.

Dün hasta tutuklular için düzenlenen eylemde polis HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü’ye küfretmiş daha sonra da tokat atmıştı. HDP’liler bugün olaya tepki için Kadıköy’de toplanmak istedi ama polisten bu eyleme de müdahale geldi. Müdahale sırasında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, polis tarafından ablukaya alındı. Pervin Buldan’ınsa ilçe binasından çıkışına izin verilmedi.

Kadıköy'de dün yaşanan polis saldırısını HDP ilçe binaları önünde protesto etmek isteyen kitle abluka altına alındı. İlçe önünde gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekilleri de polis ablukası altına alındı. pic.twitter.com/2NzHbNPPvt — Zeynep Kuray (@zeynokuray) December 19, 2022

Daha sonraysa sadece milletvekili olanların açıklama yapmasına izin verildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşmasında şunları söyledi: ”Bugün yaşanan ablukanın Türkiye hukukuna, adaletine, demokrasine kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek istiyorum. Dün adalet arayışındaki anneleri, annelerin yanındaki genç arkadaşlarımızı darp ederek gözaltına aldılar. İstanbul Eş Başkanımız Ferhat Encü’yü tokat atarak gözaltına aldılar. Ferhat Encü’ye atılan tokat buz dağının görünen yüzüydü.”