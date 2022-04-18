Akşam Postası / 18 Nisan 2022

Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Ekonomi profesörü Bilge Yılmaz, yurt dışına gitmek isteyen liselileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu.

Bakanlık raporu: Türkiye’nin en çok ve en az gelişmiş ilçeleri hangileri?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerini belirlediği raporunu yayımladı. Buna göre ilk 10’da İzmir’den ilçe yer almazken, birinci sırada İstanbul’un Şişli ilçesi yer aldı.

Prof. Ceyhan: Açıklanan vaka sayıları gerçeği yansıtmıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Salgın kadere kısmete kaldı. Yeni varyantlar çıkmaya devam ediyor. Her ülke araştırma yapıyor ancak Türkiye yapmıyor” dedi. Ceyhan, açıklanan vaka sayılarını gerçekçi bulmuyor.

Akar: Irak’ın kuzeyindeki hedeflere havadan ve karadan operasyon başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ bölgelerinde PKK’ya yönelik ‘Pençe Kilit’ isimli operasyon başlattığını duyurdu.

Bir ‘cazibe’ projesi de Kütahya’dan: 45 milyon liraya ‘vazo kule’

Kütahya Belediyesi’nin kentin ortasına inşa edeceği vazo şeklindeki ‘davetkar’ kule için tam 45 milyon TL harcayacağı ortaya çıktı.

İBB yöneticisi anlattı: İstanbul’da hangi ilçeler riskli?

Olası bir İstanbul depreminde en çok zarar görebilecek ilçeler açıklandı.

Deniz Poyraz’ın babasına ‘örgüt propagandası’ndan dava

HDP’nin İzmir binasındaki saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a dava açıldı.

Yüksek Hızlı Tren’de dört ayda üçüncü zam: İstanbul-Ankara 151 lira

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 15 daha zamlandı. Bu YHT’ye yılbaşından beri üçüncü zam oldu.

Valilik, ‘İmamoğlu’nun MOBESE görüntüsü’yle ilgili soruşturma izni vermedi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle’ ilgili suç duyurusunda soruşturma izni vermedi.

İlaçta ‘iskonto’ mağduriyeti: Bazı hastaların cebinden aylık 1000 lira fark çıkabilir

Firmaların, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) geri ödeme listesindeki ilaçlar için söz verdiği iskontodan tamamen veya kısmen keyfi vazgeçmesi hastaları mağdur ediyor. Firmalar son olarak diyaliz ilaçlarındaki iskontosuz satışa devam edeceğini açıkladı. Bazı ilaçların fahiş fiyat farkını ödemek hastaya kalıyor.

Koca, 20 Nisan’ı işaret etti: Bilim kurulunun en önemli toplantılarından olacak

Hastanelerdeki Covid-19 servislerinin kapanmaya başladığını bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba toplanacak bilim kuruluyla ilgili “En önemli toplantılarından biri olacak” dedi.

MHK’nın yeni başkanı Sabri Çelik

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

TÜSİAD başkanı: Enflasyon kısa vadede yükselecek, yeterli mücadele yok

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla yeterince mücadele edildiğini düşünmediğini belirterek ”Doğru para politikası uygulayamıyoruz ya da tarım gıda gibi konularda gerekli yapısal adımları atamıyoruz” dedi.

Meclis’te muhalefete ‘veto’

Meclis’te başkanlık sistemini kapsayan son dört yılda muhalefetin yalnızca 10 önergesi kabul edildi.