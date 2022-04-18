AKP sözcüsü Çelik: F-16’lar için ABD’ye yeni talep mektubu iletilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması sonrası gündeme gelen F-16’lar için ABD’ye yeni bir talep mektubu gideceğini söyledi.

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Ankara’nın Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması ABD yaptırımlarını tetiklemiş ve Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu sürecin ardından, ABD silahlarının NATO müttefiki Türkiye’ye satışı tartışmalı hale gelmişti.

Türkiye’yse geçen yıl ekim ayında ABD’den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80’e yakın modernizasyon kiti satın almayı talep etmişti.

Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası F-16 uçaklarıyla ilgili konuştu.

Sözcü, şunları söyledi: “Milli savunma bakanlığımız 40 yeni F-16 uçak alınmasını talep etmiştir. En son Mart ayında bu görüşmeler gerçekleştirildi. Şimdi daha geniş bir talep mektubu iletilecek.”

Çelik ayrıca ‘NATO müttefikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının kısıtlayıcı ambargoların olmasının mantıksız olduğunu’ savundu.