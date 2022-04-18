Bakanlık raporu: Türkiye’nin en çok ve en az gelişmiş ilçeleri hangileri?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerini belirledi. İlk 10’da İzmir’den ilçe yok; İstanbul ve Ankara dışından tek ilçe Bursa’dan. En gelişmiş ilçe Şişli.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmada ilçelerin sosyo-ekonomileri, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı, ilkokul ve üzeri mezunu kadın oranı, imalat sanayindeki payı, ortalama LGS puanı, gayrimenkul birim satış fiyatı, pasaport sahipliği gibi verilere bakıldı.

Buna göre ilçelerin gelişmişlikleri altı kademeye ayrıldı. Birinci kademe gelişmiş ilçelerin sayısı Marmara Bölgesi’nde 36, Ege Bölgesi’nde 13, İç Anadolu’da dokuz, Akdeniz Bölgesi’nde beş, Karadeniz’de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da birer olmak üzere toplam 67.

Birinci kademe gelişmiş ilçelerin toplam nüfusu, 2020 itibariyle 25,3 milyon. Yani nüfusun yüzde 30,2’si.

İlk 10 ilçe

Bakanlık verilerine göre en gelişmiş ilk 10 ilçe şunlar:

Şişli (İstanbul) Çankaya (Ankara) Beşiktaş (İstanbul) Kadıköy (İstanbul) Yenimahalle (Ankara) Bakırköy (İstanbul) Fatih (İstanbul) Nilüfer (Bursa) Ataşehir (İstanbul) Başakşehir (İstanbul)

Son 10 ilçe

Gelişmişlikte en düşük puanı alan 10 ilçe ise şöyle:

964. Akçakale (Şanlıurfa)

965. Hani (Diyarbakır)

966. Karayazı (Erzurum)

967. Hamur (Ağrı)

968. Şirvan (Siirt)

969. Tekman (Erzurum)

970. Hazro (Diyarbakır)

971. Gerger (Adıyaman)

972. Pervari (Siirt)

973. Harran (Şanlıurfa)

Sıralı tam liste: