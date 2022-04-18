Profesör, yurt dışı yolcusu öğrencileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu

Ekonomi profesörü Bilge Yılmaz, yurt dışına gitmek isteyen liselileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu.

Aynı zamanda İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz bu sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

İkili, genç işsizliğini konuşurken yurt dışında okumak isteyen lise öğrencilerinin görüşlerinin aktarıldığı bir VTR yayınlandı. Gençlerin hemen hepsi, Türkiye’de gelecek görmediği için yurt dışına gitmek istediğini söylüyordu. Aralarından biri, Fox TV muhabirinin “Neden böyle düşünüyorsun” sorusuna “Böyle düşündürtüyorlar çünkü” diye yanıt verdi.

Dinledikleri karşısında ne düşündüğü sorulan Yılmaz’ın gözleri doldu. Boğaziçi ve Princeton mezunu profesör ağlamamak için kendini zor tutarak görüşlerini dile getirdi: “Bu gençleri suçlayamıyorum… Onların gidiş nedeni benim dönüş nedenim. Bu çoçuklara gelecek sunamıyoruz. Tweet attı diye tutukluyoruz. Özgürlükler yok. Ülkede liyakat yok. Okul sistemi çökmüş… Bu çocuklar ne yapsın?”

Yılmaz, daha sonra kendini toparlayarak şu ifadeleri kullandı: “Sayılardan bahsedeyim, açılayım, yoksa insan duygulanıyor. Burada milyonlarca insanın önünde ağlamayayım….”