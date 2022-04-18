Son 24 saat: 4 bin 542 vaka, 19 ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 4 bin 542 vaka kaydedildi, 19 kişi öldü.
Bir günde 164 bin 493 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 15 bin 624.
Yaramazlara biraz batar!
Olası bir İstanbul depreminde en çok zarar görebilecek ilçeler açıklandı.
Ekonomi profesörü Bilge Yılmaz, yurt dışına gitmek isteyen liselileri dinlerken ağlamamak için kendini zor tuttu.
Kütahya Belediyesi’nin kentin ortasına inşa edeceği vazo şeklindeki ‘davetkar’ kule için tam 45 milyon TL harcayacağı ortaya çıktı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Nüket Sivri, mikroplastiklerin üzerinde çalıştıkları bazı organizmaların ölümüne neden olabildiğini belirterek “İnsan sağlığına etkileri, yanıtlanması en zor soru” dedi.
HDP’nin İzmir binasındaki saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın babası Abdülilah Poyraz’a dava açıldı.