AKP’li vekil: Maaş zamları enflasyonla eridi

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, emekli, asgari ücretli ve memur maaşlarına zamların ‘enflasyonla eridiğini’ söyledi.

Görsel: Kayseri Olay Türk

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) marttaki yıllık enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAG’sa bu oranı yüzde 142,63 olarak vermişti.

Kayseri Olay Türk kanalında katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tamer, şunları dedi: “Tüm köyleri dolaştım. Gördüğüm şey diyorlardı ki; ‘Tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı’ gibi şikayetleri vardı, ama bu şikayetlerin dozu şu andaki kadar değildi. Son dönemde enflasyonun hızlı şekilde yükselmesiyle hem çiftçi hem vatandaş hem emekli diğer memurlarımızın sıkıntıya düşmüş olduğu gözüküyor. O zamanki piyasa durumuyla şimdiki arasında fark var.”

‘Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını’ söyleyen Tamer, şöyle devam etti: “Emekli, asgari ücretli, memur, bu insanlarımızı biraz rahatlatmamız gerektiğini söylüyorum. Verdiğimiz bu fiyatlar enflasyonla eridi. Onu da karşılamamız gerektiğini söylüyorum.”

AKP’li vekil, son zamanlarda partiye eleştirileriyle gündeme gelen eski başbakan yardımcısı, AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ı örnek gösterdi: “Bülent Arınç’ın da ifade etmiş olduğu gibi, üç aşağı beş yukarı konunun farkındayız.”