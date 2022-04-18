Akar: Irak’ın kuzeyindeki hedeflere havadan ve karadan operasyon başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta ‘Metina, Zap ve Avaşin-Basyan’ bölgelerinde PKK’ya yönelik ‘Pençe Kilit’ isimli operasyon başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada PKK’nın geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğu, bunun için de hava saldırısı sonrası kara birliklerinin de bölgeye intikal ettiği bildirildi: “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyinde (sözde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde) bulunan terörist hedeflere karşı Pençe Kilit Operasyonu başlatılmıştır.”