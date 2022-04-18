Valilik, ‘İmamoğlu’nun MOBESE görüntüsü’yle ilgili soruşturma izni vermedi

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle’ ilgili suç duyurusunda soruşturma izni vermedi.
İmamoğlu, ocakta İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti.
Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı. İmamoğlu’nun avukatları, şikayet dilekçesi sunmuştu.
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı inceleme raporu hazırladı.
Raporun incelenmesinin ardından hazırlanan valilik yazısında, görüntülerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nden (KGYS) alınmadığı dile getirildi.
Yazıda, görüntülerin KGYS’den alınmış olsa bile kamusal alanda seyreden araçların görüntüsünü içerdiği, ‘görevi kötüye kullanma suçu’nun oluşmadığı kaydedildi.
‘Paylaşan görevli değil’
Yazıda, İstanbul’da KGYS dışında belediyeler, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar, işyerleri, konutlar, araç kameraları, şahıslarca kullanılabilen video kamera, cep telefonu gibi cihazlar düşünüldüğünde söz konusu görüntülerin KGYS dışında başka teknolojik imkanlar kullanılarak alınabilmesinin mümkün olduğu belirtildi.
Görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan muhabir ve gazete yazarının, haber kaynaklarının emniyet personeli veya kamu görevlisi olmadığını beyan ettikleri aktarıldı.
İmamoğlu’nun avukatları karara itiraz etti.