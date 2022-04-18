MHK’nın yeni başkanı Sabri Çelik

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda MHK başkanı ve üyelerini belirlediğini kaydetti.

MHK’da yer alan isimler şöyle: Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

Ne olmuştu?

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MHK, 28’inci hafta maçlarının oynanmasının ardından, 8 Mart’ta Süper Lig hakem kadrosunu yeniden belirlemiş, aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmış, Özgür Yankaya’nın sadece VAR hakemi olarak görev alacağı duyurulmuştu.

Hakemler, kararın iptali için tahkime başvurmuştu. Tahkim Kurulu, 26 Mart’ta hakemler ve üç gözlemciye dair alınan MHK kararını bozmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından istifa etmişti.

İptal kararından sonraki ilk haftada açıklanan hakem listesinde yukarıda adı geçen hakemlerin yer almaması dikkat çekmişti.

Son olarak dün TFF, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurmuştu.