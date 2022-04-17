MHK başkanı ve üyeleri istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun üyelerle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

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MHK, 28’inci hafta maçlarının oynanmasının ardından, 8 Mart’ta Süper Lig hakem kadrosunu yeniden belirlemiş, aralarında Türkiye’nin en popüler hakemlerinden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’un da bulunduğu 13 ismi listeden çıkarmıştı.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmış, Özgür Yankaya’nın sadece VAR hakemi olarak görev alacağı duyurulmuştu.

Hakemler, kararın iptali için Tahkim’e başvurmuştu. Tahkim Kurulu, 26 Mart’ta hakemler ve üç gözlemciye dair alınan MHK kararını bozmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından istifa etmişti.

İptal kararından sonraki ilk haftada açıklanan hakem listesinde yukarıda adı geçen hakemlerin yer almaması dikkat çekmişti.

Federasyonun açıklamasında şunlar dendi: “Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile başkanımız Sayın Servet Yardımcı’ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Açıklamada MHK’nin yeni başkan ve üyelerinin belirlenerek en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.



