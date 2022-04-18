Meclis’te muhalefete ‘veto’

Meclis’te başkanlık sistemini kapsayan son dört yılda muhalefetin yalnızca 10 önergesi kabul edildi.

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Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre 1 Ocak’tan bugüne kadar muhalefetin 90 önergesi reddedildi.

Bu yıl reddedilen 90 önergenin yanısıra 2 bin yasa teklifi de gündeme alınmadı ya da hiç görüşülmedi.

MHP’nin kamu kurumlarında ‘TC’ bulunmasına yönelik teklifi de halen komisyonda.

Son dört yılda muhalefetin yalnızca müsilaj, kadına şiddet, iklim değişikliği, deprem önlemleri, Rabia Naz’ın şüpheli ölümü, bilişim bağımlılığı, hayvan hakları, ender hastalıklar, aromatik bitkiler ve down sendromu önergeleri kabul edildi.

Neler reddedildi?

Son dönemde muhalefetin reddedilen kanun teklifleri şöyle:

3600 ek gösterge verilmesi.

Bayramlarda emeklilere ödenen ikramiyenin 1500 TL’ye çıkarılması.

Asgari ücretten vergi alınmaması.

Tabletlerden alınan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması.

Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması.

EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi.

Ev kadınının emeklilik hakkı kazanabilmesi.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması.

65 yaş üstüne 155 lira yakacak yardımı yapılması.

Gebze, Ereğli, Akşehir, Cizre, Siverek ve Erciş’in il yapılması.

Annelere SGK öncesi doğum borçlanması hakkı verilmesi.

KYK borçlarının silinmesi.

Reklam panoları ve tabelalarda Türkçe kullanılmasının zorunlu olması.

Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip okulların adlarının değiştirilmemesi teklifi.

Reddedilen Meclis araştırma önergeleriyse şöyle: